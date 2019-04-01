Хабиб Нурмагомедов стал лицом рекламной компании "Toyota TRD. Испытай это сам"

Toyota запустила рекламную кампанию "Toyota TRD. Испытай это сам" для специальной лимитированной TRD-серии внедорожников Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner. Лицом проекта стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который испытал автомобили Toyota в условиях бездорожья.

"Когда я выхожу бороться, я спокоен, уверен в победе и себе. Не только в спорте, но и в жизни я знаю, что преодолею любые трудности. Но даже самый сильный духом не сможет сделать все в одиночку, всегда нужна команда. Toyota – это часть моей команды. Я за рулем Toyota всю жизнь, и она никогда меня не подводила. За рулем внедорожников Toyota TRD я чувствую то же, что и в октагоне – спокойствие, силу, уверенность в победе", – отметил Нурмагомедов.

"С 1954 года воплощением стремления к абсолютному превосходству Toyota на бездорожье является знаменитое подразделение TRD (Toyota Racing Development). Подразделение занимается развитием спортивного направления Toyota (включая подготовку спортивных автомобилей), тюнингом серийных автомобилей бренда, производством деталей и аксессуаров для тюнинга, а также доработкой внедорожников Toyota для придания им агрессивного облика", сообщает пресс-служба компании.

"Элементы специальной серии TRD подчеркивают брутальный образ покорителей бездорожья и их внедорожный потенциал. Внедорожники получили уникальный агрессивный дизайн переднего и заднего бамперов и решетки радиатора, новое оформление противотуманных фар, специальную кнопку запуска двигателя TRD в салоне и характерную эмблему серии TRD на кузове и колесах", – добавляет пресс-служба компании.