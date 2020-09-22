Джордан создаст команду NASCAR. Он уже пригласил единственного темнокожего гонщика серии
11:04
Владелец клуба «Шарлотт» и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан вместе с американским гонщиком Дэнни Хэмлином создадут новую команду в NASCAR, сообщает Sports Illustrated.
В эту команду войдет единственный темнокожий гонщик NASCAR Бубба Уоллес. Сам Уоллес сказал, что покинет свою прежнюю команду Richard Petty Motorsports в конце сезона.
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