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Сегодня, 11:03

Чагин считает необходимым развивать спорт внутри России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель команды «Камаз-мастер» и семикратный победитель ралли-рейда «Дакар» Владимир Чагин заявил, что российский спорт нужно развивать для успешного возвращения на мировую арену.

«У нас сейчас нет прямой борьбы с европейскими соперниками, но такая ситуация во всем российском спорте. Мы не можем пока выйти на одну площадку с основными конкурентами, и наша задача сейчас заключается в том, чтобы развивать спорт внутри страны, чтобы после возвращения на чемпионаты Европы и мира наши спортсмены обязательно побеждали. В любом деле очень важно не падать духом, находить возможности для развития. Наши спортсмены очень выносливые и они большие оптимисты», — приводит слова Чагина ТАСС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17919011
Владимир Чагин
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