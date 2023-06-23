Автогонщик Мазепин заявил, что России необходимо сделать внутренние соревнования

Автогонщик Никита Мазепин рассказал, что думает об отстранении россиян от международных соревнований. Он считает, что России нужно сделать внутренние соревнования.

«В первую очередь надо работать в юридической плоскости, чтобы все-таки доехать до международных соревнований. Потому что турниры с сильнейшими спортсменами рождают сильных людей, сильных спортсменов. Если это невозможно, то надо делать соревнования внутри нашей страны. Делать все для всесторонней поддержки спортсменов, тренировать их и готовить к тому дню, когда они смогут вернуться на международную арену», — цитирует Мазепина «Известия».