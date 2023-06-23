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Сегодня, 12:05

Автогонщик Мазепин заявил, что России необходимо сделать внутренние соревнования

Виктория Кравченко
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Автогонщик Никита Мазепин рассказал, что думает об отстранении россиян от международных соревнований. Он считает, что России нужно сделать внутренние соревнования.

«В первую очередь надо работать в юридической плоскости, чтобы все-таки доехать до международных соревнований. Потому что турниры с сильнейшими спортсменами рождают сильных людей, сильных спортсменов. Если это невозможно, то надо делать соревнования внутри нашей страны. Делать все для всесторонней поддержки спортсменов, тренировать их и готовить к тому дню, когда они смогут вернуться на международную арену», — цитирует Мазепина «Известия».

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Источник: https://iz.ru/1531794/aleksei-fomin/nado-delat-sorevnovaniia-vnutri-nashei-strany
Никита Мазепин
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