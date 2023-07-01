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Сегодня, 14:44

18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф погиб в результате аварии во второй гонке серии FRECA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот MP Motorsport голландец Дилано ван'т Хофф погиб во время дождевой гонки в бельгийском «Спа-Франкоршам» на этапе серии FRECA.

«Серия Formula Regional European Championship by Alpine с прискорбием сообщает о смерти пилота MP Motorsport Дилано ван'т Хоффа. Инцидент произошел во время второй гонки в Спа. Мы хотим выразить наши искренние соболезнования семье, команде и друзьям. Королевский автомобильный клуб Бельгии, трасса Спа и SRO Motorsports Group присоединяются к Alpine и ACI, чтобы выразить искренние соболезнования семье, команде и друзьям гонщика», — говорится на официальном сайте серии.

Трагедия произошла на втором рестарте в начале подъема «Кеммель». Болид 18-летнего голландца развернуло и в него на полной скорости врезался пилот RMP Адам Фицджеральд.

В 2021 году ван'т Хофф стал чемпионом испанской «Формулы-4» и занял второе место в ближневосточной «Формуле-4».

В 2019 году на бельгийской трассе, практически в том же месте, погиб французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер. На первом круге он потерял управление над машиной и в него на полной скорости врезался Хуан Мануэль Корреа.

Источник: https://formularegionaleubyalpine.com/spa-francorchamps-statement/
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