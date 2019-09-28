29 сентября пострадавшему в гонке «Формулы-2» Корреа предстоит 10-часовая операция вместо ампутации
10:09
Американскому пилоту команды Sauber Junior Team by Charouz Хуану Мануэлю Корреа, получившему травмы в аварии во время гонки «Формулы-2» месяц назад, предстоит 10-часовая операция, cообщается на его официальном сайте.
Корреа получил перелом обеих ног и травму позвоночника в первой гонке этапа «Формулы-2» на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии 31 августа. Гонщика на вертолете доставили в больницу, где ему сделали операцию, позже его доставили в Лондон.