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29 сентября пострадавшему в гонке «Формулы-2» Корреа предстоит 10-часовая операция вместо ампутации

10:09

Американскому пилоту команды Sauber Junior Team by Charouz Хуану Мануэлю Корреа, получившему травмы в аварии во время гонки «Формулы-2» месяц назад, предстоит 10-часовая операция, cообщается на его официальном сайте.

Корреа получил перелом обеих ног и травму позвоночника в первой гонке этапа «Формулы-2» на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии 31 августа. Гонщика на вертолете доставили в больницу, где ему сделали операцию, позже его доставили в Лондон.

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