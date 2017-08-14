Усэйн Болт: "Допингеров нужно дисквалифицировать на всю жизнь"

Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что нужно пожизненно дисквалифицировать спортсменов употребляющих допинг. Также спортсмен отметил, что после всех скандалов легкая атлетика возвращается к своему прежнему виду.
– По теме допинга – считаю, что спортсмены должны быть дисквалифицированы на всю жизнь за его употребление, – цитирует Insidethegames Болта. – Если вы обманываете других, вы должны уйти. Сейчас наш спорт возвращается к своему прежнему облику после всех этих скандалов. Мы должны сделать все, чтобы удержать его на хорошем уровне.
Я показал, что можно побеждать и без допинга. Надеюсь, молодые спортсмены будут брать с этого пример.
ФанФаныч
БОЛТЫ и ГАЙКИ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. На форуме я написал, что Болт уже не такой прочный - скорее Винт. На следующий день прислали рекламный баннер (см выше). Велик интернет, что то в нём есть.
10:47 15 августа
KhSL
Болт - выдающийся по своим физическим свойствам атлет. Но физические достоинства одно, а умственные - совсем другое. У Болта, очевидно, с последним большие проблемы. Проблема допинга настолько многофакторная, что "простые" решения типа того, что говорит этот неумный верзила - это типичная шариковщина. Показательно, что главный Шариков на этих ветках - чмока, прятающийся под разными дурацкими никами, с Болтом полностью согласен...
19:33 14 августа
greyk
Ну и лицемер!!! И это сказал гражданин,обнимавшийся с Гэтлином,который его обставил???
17:10 14 августа
ЮКИ
лэнс армстронг тоже был Против допингеров,пока Сам не попался!
14:51 14 августа
Несвин
легкий пролет из страны АНЫ. А мне изгаляться нечего, что ты из себя представляешь дешевый либерастный клоун, я понял сразу.
14:50 14 августа
лёгкий атлет из страны АНЫ
БЕЗПЯТАЧКОВЫЙ ____ Ты спой "исчо" :: ""Я другой такой страны не знаю, где так вольно....... и т.д."". Вообщем, до тебя дошло, где живу я, а дальше изгаляйся по своенму несвинячему скудоумию...
14:46 14 августа
Xenosag
Хватит уже заниматься притворство, разделяя неразделимое! Спортивная медицина и допинг - это всё ОДНО И ТОЖЕ! И все эти святоши, т.е. американцы и британцы - они же самые и напичканые всякой хренью! Эффект даётся одинаковый, но разными средствами, одни из которых разрешены(и неизвестны массам), а другие уже стали достоянием общественности и запрещены! Нужно тогда запрещать спортивную медицину как таковую, все эти восстанавливающие препараты, спортивное питание, вообще всё под запрет и пусть тренируются как 19 веке...
14:39 14 августа
Несвин
легкий отлёт из страны АНЫ. Я такой страны НАША РАША не знаю! Может она в твоем либероидном мозгу есть, но это твои проблемы клоун!
14:36 14 августа
лёгкий атлет из страны АНЫ
нЕСВИН ____ Видимо, из той же, что и ТЫ будешь -- эквилибрист ::: Древнерусское государство === Монголо--татарское иго === Смутное время === Российская империя === Советское государство === Образование СССР и РСФСР === СНГ === НАША РАША.......... Понятно объяснил, безпятачковый?????
14:33 14 августа
zvovs
лёгкий атлет из страны АНЫ--13:51---------------------------------------------------------------- Полностью согласен!!!! Люди старались, тренировались до посинения, может даже в ипотеку шли, а эти "допингеры ФСБшники" украли их великий момент!!!!
14:26 14 августа
shpasic
есть страна АНА, а есть страна ТИ. ))
14:17 14 августа
Ivenhoe
Конечно, мое мнение никого не интересует - и это правильно, но мне Болт был даже противен на последнем чемпионате. Да и себе он, наверное, противен. Кроме кривляния, ничего не показал.
14:10 14 августа
Несвин
легкий атлет из страны АНЫ. А сам то из какой страны будешь, клоун?
14:09 14 августа
Ivenhoe
Будет прикольно, если про Болта через 10 лет напишут, что он был на допинге, и лишат всего. Как Армстронга.
14:08 14 августа
Кaраcик
Все профессиональные спортсмены делятся на тех кто уже попался на допинге и на тех, кто еще не попался. Нет абсолютно чистых спортсменов. Все это от лукавого. Правила в допинг контроле можно менять и совершенно не по спортивным признакам. Мельдоний тому пример.
14:08 14 августа
Gordon
лёгкий атлет из страны АНЫ, Вы уж простите, то Вы истеричный дурак.
13:59 14 августа
лёгкий атлет из страны АНЫ
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!!!!!! А исчо ИХ тренеров, врачей, руководителей делегаций, руководителей федераций, национальные сборные и ВСЮ допинг--страну целиком!!!! И нечего некоторых ""чистых"" в страну АНА--систов отправлять!!!!!!
13:51 14 августа