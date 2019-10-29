Заслуженный тренер России Геннадий Габрилян отметил, что очень благодарен своей подопечной Марии Ласицкене, которая подарила ему автомобиль, полученный от Федерации бокса России.

- Работать с Машей — большое тренерское и человеческое счастье. За все годы, что мы вместе, она показала себя исключительно порядочным и добрым человеком. Всегда буду ей благодарен за все, — приводит слова Габриляна «Подмосковье сегодня».