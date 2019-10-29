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Тренер Ласицкене — о подаренном автомобиле: «Всегда буду благодарен Маше за все»

29 октября 2019, 23:33

Заслуженный тренер России Геннадий Габрилян отметил, что очень благодарен своей подопечной Марии Ласицкене, которая подарила ему автомобиль, полученный от Федерации бокса России.

- Работать с Машей — большое тренерское и человеческое счастье. За все годы, что мы вместе, она показала себя исключительно порядочным и добрым человеком. Всегда буду ей благодарен за все, — приводит слова Габриляна «Подмосковье сегодня».

Дополнительная информация

https://mosregtoday.ru/

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