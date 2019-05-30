Афонин стал серебряным призером "Бриллиантовой лиги" в толкании ядра

Российский толкатель ядра Максим Афонин занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). Он показал результат 19 метров и 78 сантиметров.
Победу одержал швед Виктор Петерссон (20,11). На третьей позиции американец Джой Ковач (19,77).
"Бриллиантовая лига"
Стокгольм (Швеция)
Толкание ядра
Мужчины
1. Виктор Петерссон (Швеция) – 20,11 м
2. Максим Афонин – 19,78
3. Джой Ковач (США) – 19,77
Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
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