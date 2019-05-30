Афонин стал серебряным призером "Бриллиантовой лиги" в толкании ядра

Российский толкатель ядра Максим Афонин занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). Он показал результат 19 метров и 78 сантиметров.

Победу одержал швед Виктор Петерссон (20,11). На третьей позиции американец Джой Ковач (19,77).

"Бриллиантовая лига"

Стокгольм (Швеция)

Толкание ядра

Мужчины

1. Виктор Петерссон (Швеция) – 20,11 м

2. Максим Афонин – 19,78

3. Джой Ковач (США) – 19,77

Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.