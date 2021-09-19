Олимпийская чемпионка Мария Филатова комментирует итоги Токио-2020 и размышляет о будущем спортивной гимнастики.

Во время Олимпиады в Токио о спортивной гимнастике впервые за долгое время заговорили обыватели. А двойной успех российских команд у мужчин и у женщин — случай невероятно редкий, и оттого еще более значимый. В то же время в индивидуальных видах не было ни одного золота, несмотря на серьезные надежды, поэтому полностью реализовать свой потенциал наша команда в Японии не смогла. Итоги Игр-2020 мы обсудили с двукратной олимпийской чемпионкой Марией Филатовой. Знаменитый ветеран рассказала, что думает и о результате команды Олимпийского комитета России, и о драматичном снятии Симоны Байлз с финала командных соревнований, и о несправедливости, которая произошла с Денисом Аблязиным, и об ожиданиях перед Парижем-2024.

Не думаю, что мы увидим Симону на следующей Олимпиаде

— Олимпиада в Токио была сложной и противоречивой, но для спортивной гимнастики скорее успешной. Вы с этим согласны?

— Олимпиада в Японии для меня — большая радость. Не только за девочек, но и за мальчиков. Огромный успех. Настоящие судьбоносные Игры, которые должны определить вектор развития нашего вида спорта.

— Чья победа вас больше удивила и порадовала?

— Думаю, девочек. Это было неожиданно и оттого гораздо приятнее. Но в то же время и мальчикам победа далась очень непросто. Если бы Олимпиада прошла в 2020-м, то можно было бы процентов на 90 говорить об их победе. В этом году ситуация была уже иной. Когда травму получил Артур Далалоян, за ребят стало страшно.

— Выход с травмой и такое блестящее выступление Артура — по сути, настоящий героизм.

— Безусловно. Как в советское время говорили: «За Родину — превозмогая боль» — вот так за страну он в Токио и выступал. За команду, тренеров, за всех, кто за него переживал. И показал себя блестяще.

— Как вы восприняли момент со снятием Симоны Байлз? Вот он, шанс для российских гимнасток?

— Драматичный момент. В первый день соревнований Россия была на первом месте, квалификацию наши девушки выиграли. Затем начинается финал, и на первом прыжке Симона ошибается. Хотя ошибается с точки зрения ее уровня и возможностей. Для большинства гимнасток в мире подобное выступление было бы вполне нормальным. Но для такой звезды, как Байлз, это был провал. Стало ясно, что она не в своей тарелке. Но в то же время радоваться ее неудачам- неправильно. Для меня она не только американка, но прежде всего спортсменка. Звезда, кумир, идол. Гимнастика — очень сложный, прежде всего, психологически вид спорта, и понять ее ситуацию можно. Поэтому я считаю правильным решение о снятии Симоны с финала. Не с точки зрения конкуренции с Россией — мы могли победить и без этого. Мы и так были первые. Это был правильный шаг с точки зрения человеческого отношения к одному из символов спортивной гимнастики.

— Не все поняли шаг со снятием по психологическим причинам. На ваш взгляд, пытаться справиться с проблемами и продолжить выступления было бы ошибкой?

— Неизвестно, к чему могла бы привести гонка за выступлениями во что бы то ни стало. Когда в 2019 году вводили мое имя в Международный зал славы, я свою речь на награждении произносила вместе со своей дочерью. Она мне помогала с английским вариантом, я и сама владею языком, но дочь помогла справиться с эмоциями. Для меня гимнастика не делится на страны и языки. Это большая интернациональная семья, международное братство. Даже когда я выступала, помню, что смотришь на соперницу и, бывает, восхищаешься, подмечаешь детали. А при ее падении — искренне сожалеешь. Потому что понимаешь, сколько труда и сил вложила каждая в свою работу. Лично для меня очевидно: был бы у Симоны хоть один шанс выступить, она бы им воспользовалась. И ради команды, и ради страны, и ради самой себя. Если приняли решение сниматься, значит, на то были очень веские основания.

— Я не о злорадстве псевдопатриотов, а о сомнениях насчет серьезности психологических проблем. Физические травмы наглядны и очевидны, а как понять влияние проблем в голове на возможность выступать на Олимпиаде?

— Психологические проблемы гораздо серьезнее физических. Я знаю много девушек и ребят, да я и сама была в такой ситуации, когда приходилось выступать после травмы. С незажившими еще ранами, с незатянувшимся переломом. Смещением на стопе. Забываешь про боль, выходишь и побеждаешь на чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх. Тяжело и страшно, но ты не можешь подвести коллектив. Но это физическая боль, которую можно унять и заставить себя через нее переступить. С психологией все иначе. Когда у тебя в голове случается заскок и теряется контроль над своим телом, невозможно по желанию прийти в норму. Я видела, как во время тренировок Байлз делала соскоки на брусьях. Она вылетала то на спину, то на лицо, ее рвало и раскручивало со всех позиций. Зачем в таком случае ей было выходить — чтобы разбиться? Могло быть все что угодно, от перелома до госпиталя. Она стремилась выступить и делала все что могла. Хорошо, что удалось частично преодолеть все сложности к концу соревновательной программы по спортивной гимнастике и выступить в последних видах.

— Мы можем увидеть Симону Байлз на Играх 2024 в Париже?

— Я не думаю. Возможно, это будут показательные выступления, но не соревнования. У всего есть свой срок. Байлз всегда выступала с любовью к своему делу, азартом, огнем. Показывала такие невероятные трюки, которые и мужчины-то вряд ли смогут повторить. По крайней мере, не так элегантно и красиво. Так что Симоне мы можем быть только благодарны за ее невероятную карьеру и вклад в мировой спорт. И пожелать удачи в ее дальнейшей жизни.

У Нагорного камень в почках — это адская боль. Не то что прыгать — повернуться не можешь

— Вы отмечали, что сборная России выросла в своем уровне. В чем конкретно наша женская команда прибавила?

— Скажем прямо — для женской команды большая удача, что Игры перенесли на 2021 год. Благодаря такому переносу в состав попали молодые девушки. А старшие за ними потянулись. В 2020-м они выступать не могли бы по возрасту, в 2021-м ценз прошли. Более опытные, глядя на сильную молодежь, встрепенулись, подсушились и в условиях конкуренции стали показывать результаты заметно выше. Рост виден невооруженным взглядом, и я очень рада, что мы одержали заслуженную победу.

— Есть ощущение, что особенно мужская команда отдала все силы и эмоции в командных выступлениях и не дожала в личных видах. Вы согласны с этим?

— Скорее да, чем нет. Ждали большего. Возможно, тренерскому штабу нужно было действовать тоже иначе. Помню, как многие фанаты спортивной гимнастики, и я в их числе, предлагали дать дополнительный шанс проявить себя Вике Листуновой. Я тренеру передавала мнения фанатов, а сама до такой степени ее люблю, что теряю объективность. Она невероятный боец, пересмотрите, как она сражалась за сборную на командных. К финалу на вольных, увы, она эмоционально уже сгорела. В многоборье она не попала и долго ждала следующего старта, поэтому потеряла тонус и не смогла правильно настроиться. В многоборье, на мой взгляд, она взяла бы медаль.

— Никита Нагорный, несмотря на победу в командных, говорит, что до конца не реализовал свой потенциал.

— Он наверняка сам себя ругает. Это нормально и правильно. Но с другой стороны — у человека камень в почках. Такая адская боль бывает, что не то что прыгать — повернуться не можешь. К тому же судьба — парням было дано идеально выступить в командных соревнованиях. А в многоборье Никите — стать третьим. Он ведь и правда не был лучшим, соперники выступили сильнее. Спорт — это непредсказуемая вещь, можно сколько угодно быть фаворитом, но пока не пройдут соревнования, победить может практически любой. Я сама, к примеру, точно не думала, что пропущу финал многоборья на ОИ-1980. Шла первой по всем снарядам, потом на бревне, любимом виде, совершаю глупую ошибку и приземляюсь на шею. Я знаю, что дайте мне одну еще попытку — я выиграю всех. Но так не положено, финал без меня, и я без медали Олимпиады. Часто бывает, что спортсмен выигрывает перед Играми все старты подряд. И в самый важный день своей жизни — уступает. Обидно, но ничего не поделать.

Любой спортивный функционер должен знать права своей делегации

— Еще один случай игр с судьбой — редкий момент, когда у двух спортсменов получились одинаковые вплоть до сотых результаты в финале. По вашему мнению, победу корейцу в споре с россиянином Денисом Аблязиным определили справедливо?

— Это был крайне некрасивый эпизод. Не по духу спорта, духу гимнастики. За два дня до этого все видели, как в легкой атлетике прыгунам в высоту отдали две золотые медали. Вроде бы там договорились сами спортсмены, я уверена, что и в этом случае никто против точно бы не был. Раньше это было возможно. А так решили выбрать одного, причем на ходу менять правила. Всегда при двух одинаковых баллах отдавали первое место тому, у кого выше чистота. Здесь приняли решение в пользу того, у кого выше базовая сложность. По каким причинам? Кто пошел на это? Много вопросов. Я не знаю, как принимались такие решения и чем руководствовались люди, на них влиявшие.

— Можно тогда говорить о недоработке в плане защиты прав наших спортсменов?

— Возможно, вы правы. Нам нужно серьезно менять систему подготовки тренеров и судей. В России судьи в ужасном положении, они просто плачут. Их могут, например, не отпустить судить с основной работы. Профессией звание судьи по спортивной гимнастике у нас не стало. Это общественная нагрузка. Судейство — очень сложная работа, которая должна полноценно оплачиваться, а судейский корпус — отдельно готовиться. Даже прошлое как спортсмена не помогает постичь все нюансы судейства, нужно изучать методы подсчета, оценки выступления. Есть люди, которые хотят изучать все эти нюансы и развивать спорт, — им нужно не мешать, а дать для этого платформу.

В то же время любой функционер в спорте должен знать права спортсменов от и до. Едешь на соревнования — берешь с собой список возможных протестов на каждого человека. При любой необходимости подаешь и требуешь немедленного его рассмотрения. В правилах разбираться нужно лучше судей, знать мельчайшие подробности. Еще одна проблема — знание английского языка. Я знаю, что федерация гимнастики приглашает учителей, репетиторов, но натыкается на лень со стороны спортсменов. Это неправильно. Как можно будет защищать свои права, если нет возможности спокойно пообщаться с иностранным оппонентом?

Нужна не только элита, но и массовый спорт — школьный, студенческий

— При подготовке к чемпионату мира в составе как мужской, так и женской команды — серьезные изменения. На ваш взгляд, правильно рисковать и просматривать резерв после Олимпиады?

— Олимпийские игры прошли — значит, началась подготовка к следующим. В такой ситуации тренерский штаб просто обязан пробовать другие имена, других мальчиков и девочек. Чтобы собрать через год-два костяк команды, которая будет выступать в Париже. У нас ведь времени не так много — не четыре года, а три. Хочется верить, что действующие сборники витать в облаках после триумфа в Токио не будут и смогут как минимум повторить такой результат во Франции.

— А на прогресс в Париже мы сможем рассчитывать?

— Будет сложно. Я была бы счастлива, если мы в точности повторим ситуацию Токио. Это будет триумф — командные победы выше личных. Они сразу показывают уровень гимнастики во всей стране.

— Лично для вас чем стоит заняться в стране для успешного развития спортивной гимнастики?

— Хотелось бы, чтобы гимнастика в России вернулась в школьный и студенческий спорт. После войны был студенческий бум гимнастики, на этой волне советские гимнасты и начали покорять мир. В Америке мы видим этот бум сейчас. Там столько девочек, что можно весь мир обеспечить американскими гимнастками. Они высокого уровня, но далеко не все хотят в элиту, сборную. Но все хотят бесплатно учиться в университетах и колледжах. И это мощнейший стимул для развития спорта. Очень хочется видеть что-то подобное и у нас.

Нужна не только элита, но и резерв, массовый спорт. Это основа для больших побед. Бывает, что в 14 лет желание заниматься спортом пробило, а тебя уже не возьмут ни в одну спортивную секцию. Так почему бы не дать возможность развиваться в рамках школы или вуза? Я не понимаю, почему у нас такие строгие ограничения по возрасту. Грамоты и медали не такие дорогие, вполне есть возможность организовать старты и для спортсменов-любителей. Бывает, что трудно перейти из юниорского разряда в следующий. Если делать строгие ограничения по возрасту, то мы будем продолжать терять большое число потенциальных талантов. А если дать широкое окно в пару лет, ввести дополнительные категории, то дети не будут бросать занятия. Так создается резерв.