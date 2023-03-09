«Без стимула и заставить работать ребят мучительно тяжело». Гимнасты выступают в Казани, но надеются поехать в Париж

Стартовал чемпионат России по одному из самых медальных олимпийских видов спорта.

Есть в России города, которые плотно ассоциируются с тем или иным видом спорта. Так, Казань за последние годы стала настоящим домом для российской спортивной гимнастики. Здесь прошли, собственно, все крупнейшие турниры — два последних чемпионата страны, Спартакиада. И в этом году ЧР снова принимает Казань. Гимнасты и в обычное время старались не пропускать главный национальный старт, в текущих же условиях отсутствия международных турниров вариант проигнорировать турнир лидеры сборной даже не рассматривали. Другое дело, что у тренеров есть вопросы к их состоянию — как к физическому, так и ментальному...

Главный тренер сборной недоволен

На чемпионат России приехало более 200 участников. Это и олимпийские чемпионы Токио, чемпионы мира и Европы. Накануне уже были разыграны медали в командном первенстве, а впереди борьба за 12 комплектов медалей в личном многоборье и отдельных снарядах. В деле лучшие — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин. Сразу три олимпийские чемпионки в борьбе за абсолютное лидерство — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Но главный тренер сборной России Валентина Родионенко не уверена, что сможет увидеть от ребят на этом старте максимум. «Конечно, отсутствие международных стартов очень сказывается на мотивации. Нет стимула, поэтому сложно и им самим, и нам работать. Заставить себя работать. Это сложно, мучительно сложно», — призналась она в беседе с журналистами после официального старта соревнований.

О снятиях речь не шла — турнир пропускают только по причине травм. К примеру, проблемы со здоровьем не позволили доехать до столицы Татарстана Диане Кустовой. А вот звенящей формы и идеальных выступлений ждать не стоит. К тому же задача стоит в наработке новых программ. «Стратегическая задача — опробовать новые программы, — объясняет Родионенко. — Нужна сложность. Сложность, сложность и еще раз сложность. У кого-то были ошибки, не все справляются. В частности, уже сегодня ошиблась Виктория Листунова на бревне. Она делала совершенно новую для себя программу, это нормально, но мы все равно будем ее тренировать. Потому что на сегодняшний день по всем нашим анализам она лидер сборной. И программа должна соответствовать лидерству». Сложнее всего по словам Родионенко заставить работать в полную силу Нагорного и Далалояна. Они прекрасно понимают, что Париж-2024 — вероятно, их последняя Олимпиада. А что если для них ее не будет?

Ангелина Мельникова. sportgymrus.ru

Работа над новыми программами привела к большому количеству ошибок

Гимнасты ждут не только итогов своих выступлений, но и новостей из Лозанны, где 29 марта пройдет очередное заседание Международного олимпийского комитета. Ожидается, что именно на нем будут новости по поводу возможного допуска россиян на Олимпийские игры под нейтральным статусом. Недавно МОК сгладил свою позицию относительно России — поэтому шансы на позитив действительно есть. «Мы всегда надеемся на справедливость. Но надежда тает с каждым днем, потому что мы получаем сообщения, что протестуют страны. Поступают письма и в МОК, и в Международную федерацию гимнастики — просят не допускать Россию. Там не только политический вопрос. Там вопрос конкуренции, сами понимаете. Убрать сильную команду. Некоторые хотят так», — сказала Родионенко. Свое мнение по этому вопросу выразил и лидер сборной Далалоян. Артур заявил, что не верит в допуск на чемпионаты Европы и мира. Но главная борьба — за Олимпиаду — и здесь надо бороться за любую возможность.

Надежда, что Далалоян и другие гимнасты поедут в 2024 году в Париж, остается — поэтому Артур планомерно готовится к предстоящим Играм. В частности, как и просила Родионенко, готовит новые программы. Естественно, не все сразу — в первый день было много ошибок."Мало получилось сегодня, но я этому не удивляюсь, потому что комбинации пробовал новые, новые элементы и порядок выхода к соревнованиям, — объясняет Далалоян. — Непривычно было начинать с брусьев, у меня именно на брусьях, на перекладине, на первых двух снарядах новые комбинации. И не успев вкатиться немножко хотя бы, прочувствовать атмосферу, пришлось сразу выплескивать свои эмоции". По словам Артура, сейчас сложность ставится выше, чем качество — главное, наработать новые элементы, а стабильность и чистота исполнения придут с практикой. На месте привычным лидерам стоять нельзя, ведь растет отличное поколение молодежи. В частности, Сергей Найдин и Даниел Маринов.

Артур Далалоян. sportgymrus.ru

Сборная Москвы уверенно выиграла командные соревнования

Маринов — новая звезда российской спортивной гимнастики и в родной Казани он готов на чудеса. Так, ему удалось выиграть квалификацию личного многоборья. В финал он зайдет с небольшим перевесом, поэтому далеко не факт, что выиграют Далалоян или Никита Нагорный. «Даня здорово прошел и набрал очень хорошую сумму баллов», — признает успехи молодого соперника Нагорный. — Мне же хочется показать красивую гимнастику, показать конкуренцию. Сейчас получается, что Артур Далалоян с Давидом Белявским по личному многоборью выступили не очень хорошо, я прошел более-менее". Никита сказал, что в последние годы для него гораздо важнее командный результат, нежели личные достижения. И здесь все хорошо — сборная Москвы с Нагорным и Далалояном уверенно победила и реабилитировалась за неудачи на Спартакиаде прошлой осенью. Итоговый результат команда узнала прямо во время интервью с журналистами, и эмоции от победы были неподдельными.

Победила и женская команда Москвы во главе с Викторией Листуновой — несмотря на падение последней. «У меня на этих соревнованиях тоже новые программы на трех снарядах. Бревно — самый коварный снаряд, 10 сантиметров в ширину. Я исполняла достаточно сложный элемент группы F в первый раз. В принципе, я считаю, что новая программа бывает с ошибками. Новые условия, обстановка, нужно обкатать элемент. Не одна я сегодня упала, у многих были ошибки», — объясняет она причину досадной оплошности. И правда, оплошность и не более — несмотря на падение, Листунова остается лидером сборной и главным фаворитом в личном многоборье. Но о соперницах она предпочитает не говорить и конкуренцию видит прежде всего не с Ангелиной Мельниковой, а с самой собой. Чтобы подобных ошибок, как в квалификации на бревне, больше не произошло.