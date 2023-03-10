В российской гимнастике — новый лидер. Это болгарин из Татарстана, который ест перед соревнованиями бургеры

Даниел Маринов — лучший на чемпионате России!

Чемпионат России

Мужчины. Многоборье. Финал

1. Даниел Маринов — 169,830

2. Никита Нагорный — 166,196

3. Сергей Найдин — 164,696

В Казани продолжается чемпионат России по спортивной гимнастике. И он уже подарил нам первую сенсацию. Да еще какую! Лучшим в мужском многоборье стал 18-летний Даниел Маринов. Маринов родился в Софии и имеет двойное гражданство. Но сейчас Маринов живет в Казани, выступает за Республику Татарстан и ждет выхода на международный уровень в составе сборной России.

Маринов за свою карьеру пока что ни разу не был на крупных стартах за рубежом — сначала ему помешал коронавирус, теперь отстранение россиян и белорусов. Однако уже сейчас понятно, что Даниел один из лучших на планете и от больших побед его отделяет всего лишь шаг. Хотя победа на ЧР над самим Никитой Нагорным — разве не успех?

В прошлом году был не в своей тарелке — такая ответственность, столько людей

Если вы следили за турнирами по спортивной гимнастике в этом и прошлом сезоне, то наверняка заметили необычного парня — Даниела Маринова. Его имя русскоязычным людям сразу бросается в глаза, и неудивительно: ведь Маринов родился в Болгарии, и там до сих пор живет половина его семьи. Правда, как рассказывал Даниел ранее в большом интервью для «СЭ», ментально он скорее русский — здесь для него все ближе и роднее. Спортсменом он стал тоже у нас, причем высокого класса — уже к 17 годам Маринов успел дважды выиграть чемпионат страны и взять Кубок России в упражнениях на брусьях. Еще в прошлом году он на равных конкурировал с Нагорным и другими нашими звездами. А в этот раз на ЧР в Казани и вовсе стал лучшим, после чего поделился с прессой своими впечатлениями.

— Когда пришло осознание, что ты теперь чемпион России?

— После того, как спрыгнул с перекладины, с заключительного снаряда. Сделал все хорошо, был запас — это победа. И внутри себя сказал: наконец-то! Даже на молодежных соревнованиях я пока ни разу не занимал первое место в многоборье. А тут сразу на чемпионате России это получилось сделать. Год назад тоже пытался, но это был мой первый старт, я не знал, что и как бывает. Сейчас уже с опытом, влился во всю эту историю, понял, как уверенно себя вести на помосте, на соревнованиях.

— В анонсах на этот турнир о тебе говорили как о возможном чемпионе. Эти разговоры не мешали?

— Уверенность в себе была с самого начала. Я много читал материалов, где писали обо мне как о фаворите, помогут ли Маринову родные стены или нет... Но я старался на это не сильно обращать внимание. На своем первом чемпионате я полетел буквально, на меня свалилась такая дикая ответственность, которой я ранее никогда не испытывал. Так много людей болели, смотрели. Не знал, как себя чувствовать. Как будто не в своей тарелке был. А сейчас для меня это в помощь уже, как броня. Родные стены помогают, но только если ими правильно пользоваться.

— На тебя давил тот факт, что ты выходил на финалы лидером?

— Конечно, и поэтому были ошибки. Во второй день всегда сложнее выступать, тем более когда ты лидируешь. Было непросто, но главное, все получилось без грубых помарок. В душе сейчас такое умиротворение. Я столько лет к этому шел. Следующие цели, надеюсь, теперь будут международные.

— Уже готов к международным стартам?

— Думаю, что готов, вполне. С нетерпением жду, когда нам откроют международные арены и мы там будем показывать свое мастерство. Показывать, что Россия — это машина. Красная машина.

Даниел Маринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отдыхать много не буду — в прошлом году слишком расслабился

— Видел, как общались с Никитой Нагорным на пьедестале. Что он вам сказал?

— Просил передать Сергею Найдину, что он лох.

— Это не шутка? Нормально такое услышать от Нагорного?

— Так он по-дружески. Мотивационные шуточки, чтобы подбадривать ребят. Да и от Никиты вполне привычно такие шутки слышать.

— Можно сказать, что сегодня прошла церемония передачи короны российской гимнастики от Нагорного Маринову?

— Да вы чего, рано об этом говорить. До этого еще очень далеко. Никита — настоящий профессионал, знает все тонкости гимнастики. А я еще через это не прошел. Еще ни разу не выступал даже на международной арене. О какой короне лучшего гимнаста страны можно говорить?

— То есть говорить, что поколение твое, Найдина, уже сильнее, чем предыдущие олимпионики, рано?

— Наши олимпионики — уже живые легенды. И я не думаю, что нужно нас сравнивать с ними. Они себя доказали как крутые гимнасты, мы тоже стремимся.

— Неужели нет амбиций превзойти их результаты?

— Конечно, есть. Буду стараться.

— Что первым сделаешь после победы? Наешься пельменей, к слову, бургеров...

— Что касается еды, я вообще себя никак не ущемляю. Например, перед днем соревнований я спокойно зашел в Burger King, взял себе комбо. Мое любимое — 6 за 350, отличная цена. Спокойно покушал.

— Получается, что ты — как итальянский футболист Пирло — тот поиграл в FIFA и выиграл чемпионат мира. Ты сходил в Burger King и выиграл чемпионат России. Дивиденды будут от кафе?

— Надеюсь, неплохая реклама. Начислят корон на телефон, баллов. Буду еще приходить кушать.

— Что по отдыху? Многое себе позволите, что до турнира не могли?

— А вот отдохнуть нормально не получится. После Спартакиады, после Кубка России я позволил было дело себе отдыхать лишнего, расслабился. Отдых важен, но не в таких количествах, как я себе представлял. Раньше мог в неделю пару дней вообще ничего не делать, из дома не выходить. В зале не был. Потом приезжаю на сборы — не представляете, как трудно себя обратно вогнать в форму! На это приходится тратить весь сбор. Так что много отдыхать не буду, поваляюсь пару дней — и за работу. За новыми титулами.

Никита Нагорный и Даниел Маринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Легкий прыжок в финале многоборья — это не мужской поступок в гимнастике

Кроме того, важно было понять, как воспринял поражение Никита Нагорный. Ведь все предыдущие годы, пока Нагорный был в сборной, он побеждал на всех крупных российских стартах в многоборье, если принимал в них участие. Теперь он второй. Но первый вопрос — о резких словах в адрес бронзового призера Найдина.

— За что вы так с Сергеем Найдиным? Что он сделал?

— Знаете, вот Найдин выходит на опорный прыжок и делает легкий элемент. Не выдает максимум. Это стратегический ход в его случае, но у нас в гимнастике считается, что так поступать не по-мужски. Поэтому я хочу сказать Сергею, еще раз так сделаешь, я не знаю, что с тобой будет. Нельзя так. Молодые ребята должны сегодня подавать пример нам. Что если вы расслабитесь, вот что будет. Как сегодня Даня вышел — и выиграл. Вот так должно быть. А мы будем стараться им помогать.

— Поэтому вы сказали ему, что он лох?

— Да вы что уж. Я не мог такого сказать, ваши источники вас обманывают (смеется).

— Но разговор с ним серьезный будет?

— Уже поговорил. В момент, когда он прыгнул, еще сказал, что так делать нельзя. И после соревнований обязательно поговорю. Для меня очень важно, чтобы в такие моменты ребята смогли собраться и сделать чуточку больше, чем они могут. Мы всю жизнь находимся в тренировочном зале, что-то пробуем. И когда ты выходишь и пытаешься сделать сложный элемент, приезжаешь на соревнования, где идет упорная борьба, — не знаешь, что будет дальше. Кто знает, выдай он сложный прыжок, может все пошло бы в гору, другие бы сдались. Я бы увидел и посыпался.

Так что нельзя в такой борьбе, когда ты борешься за пьедестал, за тройку сильнейших спортсменов страны, давать слабину. Я вот вышел и сделал все что мог, полную программу. Пусть получил меньше баллов, но все что мог. Надо выходить и делать. Сейчас международных стартов у нас нет, но там такое нельзя ни в коем случае. Идешь за команду и делаешь шаг назад — немыслимо.

— Для вас серебро — это неудача?

— Для меня это достижение. Опять же, я всегда мыслил командой. И сегодня для гимнастики нашей страны очень важно, что ребята выходят на пьедестал, на первые места. Обыгрывают олимпийских чемпионов. У нас были одинаковые условия, одинаковые задачи. Мы приходили в зал и вместе тренировались. И в этой равной подготовке победил Даня. Для меня это достижение нашей команды, российской гимнастики. Я ему о его перспективах говорил с первого дня, первой встречи в сборной.

Когда ребята только приходят в основную команду, они бывают разболтанные, мы же с Давидом Белявским пытались их настроить на борьбу, на конкуренцию. Чтобы они не боялись на нас смотреть, как на конкурентов. Пусть даже не в дружеской форме, но когда подрастут, они поймут, что мы можем в зале поддернуть, подшутить, побороться.

Мы это делаем только для того, чтобы они придавали больше характера своим тренировкам и соревнованиям. И сегодня я считаю, что это большое достижение для нашей страны, что на пьедестале абсолютного первенства сразу два молодых спортсмена, которые еще год-два назад конкуренции не представляли.

— У вас были такие наставники в ваши первые годы в сборной?

— Таких, как я, не было. Наставником было другое поколение, как Николай Крюков. Не хочу себя возвышать, но мне важно видеть, что ребята молодые приходят в сборную не просто отбывать номер, а за какими-то задачами, за целями, готовы конкурировать. Когда я вижу потенциал таланта, мне хочется помочь ему раскрыться.

В моем случае такого не было, но нас и не отвергали. Давид Белявский тогда был, Эмин Гарибов, капитан команды, Коля Куксенков, Денис Аблязин. Они приняли нас, молодых, и мы начали с ними вместе работать. Где-то, может, ограждались, потому что они были постарше, но постепенно влились. И все же мне не хватало общения, наставничества. Поэтому я передаю ребятам то, чего не хватило в молодости мне.

— Как оцените уровень сложности и конкуренции на чемпионате в целом?

— Отличная. Тот же Даня вполне бы мог конкурировать на международном уровне, бороться за тройку на любых стартах. На Европе он точно бы боролся даже за первое место, скорее всего, со мной бы боролся. На чемпионате мира сложнее. Нужен опыт международных стартов.

Вспоминая себя, всю свою жизнь посвятил гимнастике, приехал на свой первый чемпионат мира в Канаду и, к сожалению, допустил ошибку. Банальную, каких ранее никогда не допускал. Лишился абсолютного золота. Международные старты в этом плане важны — на них другая подготовка, атмосфера. Тут все свои, а там нет-нет, просыпается где-то злость, где-то тревога. Это уникальный опыт, который важно всем пройти.

Маринов был объективно лучше Нагорного и закономерно победил

Наконец, в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Маринова старший тренер Валентина Родионенко. Сразу после завершения соревнований Даниела хвалили и поздравляли многие, в частности, Лидия Гаврилова — двукратная олимпийская чемпионка и комментатор. Но все-таки именно мнение старшего тренера имеет ключевое значение.

— Вас удивила победа Даниела?

— Нет, меня победа Маринова никак не удивила. Нисколько. Это вполне закономерный успех, к которому он давно шел. Почему меня его победа должна удивлять? У него есть программа, сильная программа. И он на равных может соревноваться со всеми. На любом уровне.

— Он объективно сейчас лучше Никиты Нагорного? Либо Никита все же показал не свой максимум.

— Он объективно лучше по программам. Если вы следите за гимнастикой, смотрите соревнования, то должны были это отметить. У него высокая трудность комбинаций, выше, чем у Никиты. Чище выступления. Он давно показывал этот уровень, год шел к победе. Так что это все не просто и не вдруг. Закономерный результат.

Никита Нагорный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Он готов конкурировать на международном уровне?

— Даниел сейчас уже выступает на уровне мировой гимнастики, лучших из лучших. Единственное, что ему нужно — набраться побольше опыта. Побольше стартов пройти. С программой он справляется на отлично, я в него верю.

— Уже и уверенность есть?

— Вполне. И такие победы помогают ее укреплять.

Впереди у Маринова финалы в отдельных дисциплинах. И будем надеяться, что крупные международные старты. По крайней мере, последние новости позволяют на это рассчитывать.