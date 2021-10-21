Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в японском Китакюсю в личном многоборье.

«Отлично! У девчонок был очень хороший задел на Олимпийских играх. Они порадовали нас, выиграли после большого перерыва. Конечно, перспективы все были видны и понятны. Здорово, что все так сложилось. Это очень хорошо для спортивной гимнастики. Какое-то время к ней падал интерес, а такими победами он возвращается. Дай бог, чтобы люди после этого пришли в спортивную гимнастику», — сказала Журова «СЭ».

По итогам четырех упражнений Мельникова набрала 56,632 балла. Второе место заняла американка Лиэнн Вонг. Замкнула тройку ее соотечественница Кайла ди Челло.

Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года. Чемпионат мира проходит с 18 по 24 октября.