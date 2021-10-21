Тарасова отреагировала на победу Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике
21 октября, 14:45
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. Россиянка победила в личном многоборье.
«Поздравляю! Мы безумно гордимся тем, что Ангелина стала лучшей! Еще желаю здоровья. Это главное», — сказала Тарасова «СЭ».
Второе место заняла американка Лиэнн Вонг. Замкнула тройку ее соотечественница Кайла ди Челло. Другая россиянка, Владислава Уразова заняла четвертое место.
Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года. Чемпионат мира проходит с 18 по 24 октября.
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