Тарасова отреагировала на победу Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. Россиянка победила в личном многоборье.

«Поздравляю! Мы безумно гордимся тем, что Ангелина стала лучшей! Еще желаю здоровья. Это главное», — сказала Тарасова «СЭ».

Второе место заняла американка Лиэнн Вонг. Замкнула тройку ее соотечественница Кайла ди Челло. Другая россиянка, Владислава Уразова заняла четвертое место.

Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года. Чемпионат мира проходит с 18 по 24 октября.