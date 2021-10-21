Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в японском Китакюсю в личном многоборье.

«Уже поздравил ее! И в Instagram, и лично написал ей! Сейчас сидим в федерации спортивной гимнастики России и обсуждаем, как сложно выступать на чемпионате мира через 2-3 месяца после важных Олимпийских игр. У меня всегда психологические и физические силы уходили именно на Олимпиаду. Я искренне поздравлю Ангелину, нашу сборную и нашу страну с таким замечательным результатом. Ангелина — боец, молодец и просто красавица! Она дает нам повод всегда идти вперед и добиваться успеха», — сказал Немов «СЭ».

Немов также считает, что Россия сейчас одна из сильнейших стран в спортивной гимнастике.

«Сегодня гимнастика поднялась на новый высокий уровень. Я благодарен всем нашим ребятам. Ангелина подтвердила, что мы одни из самых сильнейших в мире. Родители теперь поведут своих детей в спортивную гимнастику. Победы — это очень хороший повод, чтобы приводить детей в спорт и здоровый образ жизни», — добавил Немов.

По итогам четырех упражнений Мельникова набрала 56,632 балла. Второе место заняла американка Лиэнн Вонг. Замкнула тройку ее соотечественница Кайла ди Челло.

Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года. Чемпионат мира проходит с 18 по 24 октября.