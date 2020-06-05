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Женский чемпионат Европы-2020 по спортивной гимнастике пройдет в Баку в декабре

14:12
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Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Баку. Он состоится с 17 по 20 декабря, сообщает Европейский союз гимнастики на своем сайте.

Изначально соревнования планировалось провести с 30 апреля по 3 мая в Париже, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен.

Мужской чемпионат Европы, который должен был пройти в Баку с 27 по 31 мая, пройдет там же с 9 по 13 декабря.

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