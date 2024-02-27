Гимнастка Мельникова пожаловалась на питание на базе: «Есть вообще нечего»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова раскритиковала качество питания на тренировочной базе.

По словам спортсменки, проблемы начались после эпидемии коронавируса. С этого момента на базе начался дефицит еды.

«Так как на базе в последние дни есть вообще нечего — у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом — мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты», — написала Мельникова в соцсетях.

Мельникова в 2020 году выиграла золото Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях, а также завоевала серебряную и 2 бронзовые медали.