Титов заявил, что российские гимнасты будут выступать под флагом федерации России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал о том, под каким флагом будут выступать спортсмены на международных турнирах.

«Удалось добиться того, что наши спортсмены будут выступать с национальной символикой на форме, на униформе все сохраняется полностью. Удалось настоять на том, что в протоколах будет написано «Россия». В случае награждения будет использоваться флаг федерации — Федерации спортивной гимнастики России. Что касается гимна, то они в принципе не возражают против Чайковского, но хотят это обсудить с МОК», — приводит слова Титова ТАСС.

В субботу, 26 февраля, Международная федерация гимнастики запретила использование российского флага и гимна на соревнованиях под эгидой организации.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.