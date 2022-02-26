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Сегодня, 19:39

Российские гимнасты будут выступать без гимна и флага на международных соревнованиях

Анна Горшкова
Корреспондент

Гимн России не будет звучать в случае побед российских спортсменов на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Национальные флаги России и Белоруссии не должны вывешиваться, а гимны не должны исполняться на любых мероприятиях, санкционированных FIG, до особого распоряжения. Все мероприятия Кубка мира и Кубка вызова, запланированные на проведение в России и Белоруссии, отменяются, и никакие другие мероприятия FIG не будут проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления», — приводит ТАСС заявление пресс-службы FIG.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и Международный союз биатлонистов сообщили, что на соревнованиях под эгидой организаций не будут звучать гимны России и Белоруссии, а также использоваться флаги стран. На этапах Кубка мира по биатлону россияне и белорусы будут выступать как нейтральные атлеты.

Источник: https://tass.ru/sport/13877443
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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