Мельникова обратилась к Мураками, завоевавшей золото ЧМ после протеста

Российская гимнастка Ангелина Мельникова обратилась к японке Маи Мураками, завоевавшей золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Удачи в будущем. Ты невероятная гимнастка и очень добрый человек. Так рада, что мы вместе выступаем в гимнастике», — написала Мельникова в сториз на своей странице в Instagram.

«Ты невероятна! Она очень приятная соперница. Удачи в будущем! Люблю тебя», — ответила Мураками в сториз своего Instagram.

21-летняя россиянка выиграла серебро в вольных упражнениях, набрав 14,000 балла. Изначально золото досталось ей, но после протеста победу с результатом 14,066 балла одержала японка.

Мельникова также выиграла золотую медаль в личном многоборье, а также бронзовую в опорном прыжке.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершился 24 октября.