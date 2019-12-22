Светлана Хоркина: «Хотела бы, чтобы спортивная гимнастика поучилась у художественной»

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала в интервью «СЭ» почему с особым интересом наблюдает за 12-м традиционным конкурсом показательных номеров Performance cup.

— В конкурсе показательных номеров у каждой спортсменки есть шанс проявить себя. После таких выступлений гимнастки увереннее себя чувствуют на стартах. Здесь все прекрасны и очень сложно выбрать победителя! Но это спорт, кто-то все равно лучший. Подобные мероприятия вырастают в шоу. Я тоже приглядываюсь. Хочу сделать свое красивое шоу с художественной гимнастикой в том числе. Такая красота! Мне хотелось бы, чтобы спортивная гимнастика поучилась у художественной. А потом соединить их вместе в моей мечте на шоу-представлении. Так что подглядываю и не стесняюсь в этом признаться! (Анастасия Завьялова)