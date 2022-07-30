Стамбул примет конгресс FIG, отобранный у норвежцев из-за недопуска россиян

Новым местом проведения конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) 11-12 ноября стал турецкий Стамбул.

Мероприятие должно было состояться в октябре норвежским Сандефьорде, однако организаторы не смогли гарантировать допуск делегатов из России и Белоруссии из-за санкций, наложенных властями страны. Российские и белорусские гимнасты не имеют права участвовать в международных соревнованиях, однако FIG не вводил ограничений для официальных лиц. Поэтому было решено искать новое место для конгресса, куда смогли бы прибыть все без исключения делегаты.

Турция в прошлом году уже принимала итоговое ежегодное заседание FIG, которое состоялось в Анталии. «FIG приносит извинения за неудобства и может только еще раз поблагодарить делегации за их понимание и ценное сотрудничество», — цитирует заявление организации по поводу переноса конгресса из Сандефьорда в Стамбул Inside the Games.