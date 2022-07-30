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Сегодня, 12:08

Титов оценил возможность выступления российских гимнастов на чемпионате мира

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, есть ли возможность у российских гимнастов выступить на чемпионате мира.

«Участие наших гимнастов на чемпионате мира по гимнастике в Ливерпуле в этом году невозможно, шансов, что нас допустят нет. На сегодняшний день российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG. Когда все это закончится и нас снова допустят до международных соревнований я не знаю, даже спрогнозировать не могу», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-uchastie-nashikh-gimnastov-na-chempionate-mira-v-etom-godu-nevozmozhno-1323024/
Василий Титов
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