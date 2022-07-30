Титов оценил возможность выступления российских гимнастов на чемпионате мира

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, есть ли возможность у российских гимнастов выступить на чемпионате мира.

«Участие наших гимнастов на чемпионате мира по гимнастике в Ливерпуле в этом году невозможно, шансов, что нас допустят нет. На сегодняшний день российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG. Когда все это закончится и нас снова допустят до международных соревнований я не знаю, даже спрогнозировать не могу», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации.