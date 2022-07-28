Норвегия не хотела пускать Россию на Конгресс FIS. В итоге его перенесли в другую страну

Международная федерация гимнастики против полной изоляции нашей страны.

В последние месяцы на официальных сайтах международных федераций тяжело найти хоть сколько-нибудь позитивное для российского спорта. «Продлеваем отстранение», «не допускаем», «в соответствии с рекомендациями МОК»... — и все в этом роде. В этом смысле свежий месседж на страничке FIG (Международной федерации гимнастики) несколько приободряет.

В маленьком Саннефьорде 22 октября должен был пройти Конгресс FIG. Но норвежцы уведомили, что в соответствии с требованиями национального олимпийского комитета и Министерства культуры страны официальных лиц из России и Белоруссии допустить на мероприятие они не могут. С учетом нынешней ситуации, Международная федерация могла просто махнуть на этот нюанс рукой. Мало кто бы не осудил. Однако FIG решило, что это — не дело. И сообщил: Конгресс пройдет в те же сроки, но в другом месте. С участием представителей всех стран.

Василий Титов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реакция России

— Я очень рад, что FIG заняла абсолютно принципиальную позицию по этому поводу, — поделился с «Р-спортом» президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. — Речь шла не о том, чтобы принять или не принять российскую делегацию или белорусскую. Речь шла о том, что избранные представители России или Белоруссии не должны участвовать в конгрессе. В этом был смысл норвежской позиции, в первую очередь — олимпийского комитета Норвегии, комитета по спорту и министерства. На заседании исполкома, который состоялся на прошлой и этой неделе, этот вопрос обсуждался, и было принято решение, что норвежцам дают срок в одну неделю, чтобы они внимательно взвесили свою позицию. Поскольку ни один избранный представитель России или Белоруссии не отстранен, они должны участвовать в конгрессе. Это была позиция FIG. Очень благодарен Международной федерации за их очень честную и последовательную позицию.

Динам и Арина Аверины на Олимпиаде в Токио. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Что все это значит?

Далекоидущих выводов из этой истории делать не стоит. FIG просто пытается держать максимально возможный в нынешней ситуации нейтралитет. При этом не сказать, что у России с Международной федерацией идеальные отношения. Еще и года не прошло с момента скандала с сестрами Авериными на Олимпийских играх в Токио. И с нашей стороны было много громких и довольно жестких заявлений на этот счет. А «художка» — такой же правомерный участник FIG, как и, например, спортивная гимнастика. В руководстве явно были не рады происходившему.

Вместе с тем FIG на год дисквалифицировала Ивана Куляка за выход на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой «Z» на груди. Причем отстранение касается не только международных стартов, как, скажем у пловца Евгения Рылова, который был забанен FINA за участие в известном митинге, но и даже внутренних. В этой ситуации FIG проявила максимальную нетерпимость к политическому жесту спортсмена.

Но, надо отдать должное, теперь главная гимнастическая организация мира не стала выдавливать Россию и Белоруссию из семьи. Хотя, при желании, могла это сделать. Конгресс FIG — довольно знаковое событие. Там будет определяться стратегия развития на ближайшей олимпийский цикл, пройдут выборы. Все примерно по той же схеме, как и на недавнем Конгрессе ISU на Пхукете. Сам факт нашего участия в мероприятии — не сенсация. Опять же, россияне спокойно присутствовали на аналогичном мероприятии ISU, а на недавнем конгрессе FINA Мария Полякова вообще была выбрана в состав комиссии спортсменов.

Но этот жест FIG дает понять, что к России там относятся ровно и дарит надежду, что, как только это будет возможно, наши спортсмены снова смогут выступать на международной арене. Выживать их оттуда любой ценой задачи — нет.