Спортивный юрист не исключила влияния политического контекста на решение по апелляции Куляка

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила перспективы апелляции по делу российского гимнаста Ивана Куляка.

«Смысл апелляции всегда есть, если сторона не согласна с решением. Появляется дополнительная возможность до других людей донести свою точку зрения. Тем более CAS все-таки не зависимый от спортивных федераций орган в отличие от внутренних дисциплинарных органов федераций. Но, конечно, политический контекст может оказать влияние», — сказала Анцелиович «СЭ».

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди. Спортсмен имеет право обжаловать данное решение в течение 21 дня.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» назвал безумным решение дисквалифицировать на год Куляка.