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Сегодня, 09:27

В Госдуме РФ назвали безумным решение дисквалифицировать гимнаста Куляка за букву Z

Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал годовую дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Решение безумное! Я еще не слышал, чтобы за какие-то буквы спортсменов отстраняли и лишали медалей. Ни я, ни Куляк не знали, что на соревнованиях в Дохе признали какие-либо буквы символами, которые нельзя использовать. Такого я ни разу не видел. Зато я видел много других националистических лозунгов, каких-то плакатов и пропагандистских материалов от представителей других стран, за которые их не только никак не наказывали, но даже поощряли. Мы были свидетелями многих подобных провокаций. Если правила применять, они должны быть едины для всех. Федерация не могла принимать решения по дисквалификации и лишению нашего спортсмена денег и медалей. Это незаконные вещи», — сказал Свищев «СЭ».

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди.

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в комментарии «СЭ» сообщил, что изучит возможность оспорить решение по Куляку.

Дмитрий Свищев
Спортивная гимнастика
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