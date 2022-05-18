Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала годовую дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Меня уже ничего не удивляет. Недавно нас даже исключили из тендера на олимпийские трансляции. Эта дисквалификация после такого — просто ни о чем. У нас уже огромный иммунитет к подобным решениям, они просто потеряли интерес. Давно понятно, что нам надо сконцентрироваться на работе с нашим массовым спортом, самым глубоким резервом, молодежным резервом, основным резервом и основной сборной. Надо максимально универсалить наш план соревнований внутри страны и приглашать те страны, которые хотят к нам приезжать и соревноваться. В том числе активнее работать со сборной Белоруссии. Международные соревнования в любом виде спорта без атлетов из России представляются мне неполными. Там нет всех лучших спортсменов. Не понимаю, как можно вручать какие-то награды на таком уровне, если там нет сильнейших представителей нашей страны», — сказала Хоркина «СЭ».

Также 9-кратная чемпионка мира рассказала, как дисквалификация отразится на спортивной форме Куляка.

«Ваня даже не почувствует. Он за этот год нарастит свое мастерство, заматереет, выучит серьезные упражнения и элементы. Свои упражнения доведет до хорошего взрослого уровня с универсальными сильными элементами. А дальше посмотрим, что будет. Нас все равно не пускают на соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Уверена, Ваня со своим тренером используют этот год так, чтобы набрать спортивной силы и опыта. А соревновательный опыт Минспорта обеспечит, пересмотрев наш календарный план соревнований. Им будет, где выступать и набираться опыта. Так что здесь вообще не стоит как-то огорчаться, на эту ситуацию надо смотреть с позитивом и перспективой. Любое ограничение дает возможность работать над тем, на что раньше не хватало времени. Когда меня как-то засуживали, это только злило в спортивном плане, я становилась психологически еще сильнее. Это реально дает спортивную злость. Уверена, Ваня — тот человек, который воспитывался на победах предшественников. Вся эта ситуация сделает нашу команду только сильнее!» — добавила Хоркина.

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию вручения медалей с буквой Z на груди. Гимнаст имеет право обжаловать данное решение в течение 21 дня.