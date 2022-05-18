«Нас этим не напугать». В сборной России рассказали о будущем Куляка после дисквалификации

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала корреспонденту «СЭ», как отразится годичная дисквалификация Ивана Куляка на его спортивной форме. Спортсмен вышел на награждение с буквой Z на груди на этапе Кубка мира в Катаре.

«Насколько это повредит спортивной форме Вани? Ему это не повредит. У нас есть спорт, для того чтобы работать над программой. Психологически? Он крепкий парень, прекрасно все понимает, тренируется, все нормально. Нас этим не напугать», — сказала Родионенко «СЭ».

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию вручения медалей с буквой Z на груди. Гимнаст имеет право обжаловать данное решение в течение 21 дня.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» сообщила, что была готова к такому решению по Куляку.