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Скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко

16:28
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В субботу, 3 июля, на 77-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

«Олег Васильевич являлся одним из самых авторитетных и знаковых тренеров в мировой женской спортивной гимнастике. Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Олега Васильевича. Скорбя о потере коллеги, выражаем соболезнование Украинской Федерации гимнастики», — говорится в сообщении.

Остапенко был тренером двукратных олимпийских чемпионок Лилии Подкопаевой (1996, Атланта) и Татьяны Лысенко (1992, Барселона).

Остапенко также работал в женских сборных Бразилии, Белоруссии и Украины.

Дополнительная информация:

https://sportgymrus.ru/news/7545-federaciya-sportivnoj-gimnastiki-rossii-s-glubokoj-skorbyu-soobshchaet-o-konchine-zt-sssr-ostapenko-olega-vasilevicha.html

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