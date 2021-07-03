Скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко

В субботу, 3 июля, на 77-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

«Олег Васильевич являлся одним из самых авторитетных и знаковых тренеров в мировой женской спортивной гимнастике. Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Олега Васильевича. Скорбя о потере коллеги, выражаем соболезнование Украинской Федерации гимнастики», — говорится в сообщении.

Остапенко был тренером двукратных олимпийских чемпионок Лилии Подкопаевой (1996, Атланта) и Татьяны Лысенко (1992, Барселона).

Остапенко также работал в женских сборных Бразилии, Белоруссии и Украины.