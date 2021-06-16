Брат Симоны Байлз оправдан по делу о тройном убийстве

Суд американского штата Огайо отверг обвинения, выдвинутые против Тевина Байлз-Томаса, брата олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз.

26-летний военнослужащий армии США подозревался в том, что в ходе перестрелки, возникшей в ходе конфликта на новогодней вечеринке в 2018 году, смертельно ранил трех человек.

Однако обвинение, по мнению суда, не сумело представить достаточных доказательств. После того, как Байлз-Томас был оправдан, на него в судебном помещении напала мать одного из погибших. Однако приставы сумели защитить Тевина.

Симона Байлз ранее отмечала, что обвинения против ее брата сказываются на ее моральном состоянии при подготовке к Олимпиаде-2020.