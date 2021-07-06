Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ноги, которую он получил в апреле 2021 года.

«Бывают, конечно, такие моменты, когда нет сил, когда не хватает какого-то оптимизма, для того чтобы бороться, — приводятся слова спортсмена на сайте МОК. — Но в этот раз я сразу, с самого начала понял, что буду бороться, — еще когда мы ехали в больницу. У меня нога висела просто как кусок мяса, я не мог ей ни пошевелить — ничего! Она просто висит и все.

Так что это, наверное, психологический момент: насколько ты позволишь этому засосать тебя, настолько оно тебя и съест. У всех неприятности случаются в жизни, и организм у нас не железный. Да, мы люди, у нас может что-то рваться, может что-то ломаться, тем более когда испытываешь каждый день такие нагрузки".