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23 февраля, 21:30

Сестры Аверины — о завершении карьеры: «Пока сложно что-то говорить, хочется поблагодарить всех, кто прошел с нами этот путь»

Сергей Разин
корреспондент
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Арина Аверина (слева) и Дина Аверина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились впечатлениями от завершения карьеры.

«Мы официально завершили карьеру! Пока сложно что-то говорить, но хочется поблагодарить всех, кто прошел с нами этот путь», — говорится в телеграм-канале спортсменок.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверина завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Арина Аверина
Дина Аверина
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