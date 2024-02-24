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24 февраля, 16:26

Ахаимова: «Российские спортсмены становятся сильнее, несмотря на отстранение»

Виктория Кравченко
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Лилия Ахаимова.
Фото Global Look Press

Спортивная гимнастка Лилия Ахаимова заявила, что отстраненные российские спортсмены остаются одними из сильнейших в мире. Она добавила, что тяжело продолжать работать в такой ситуации.

«Они являются большими мотиваторами для младшего поколения. Упал ли уровень или нет, можно будет судить только на международных соревнованиях. Думаю, что Россия одна из сильнейших стран, и, несмотря на происходящее, мы становимся только сильнее», — цитирует Ахаимову РИА «Новости».

19 июля 2023 года исполком FIG принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска спортсменов из России до участия в международных соревнованиях. Согласно им, выступать на турнирах смогут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

10 декабря старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что россияне не будут выступать на этапах Кубка мира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит условия допуска.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240224/sport-1929267189.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Лилия Ахаимова
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