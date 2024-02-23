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23 февраля, 10:22

Российские прыгуны на батуте приступили к соревнованиям на этапе Кубка мира в Баку

Виктория Кравченко
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров рассказал, что четыре российских прыгуна на батуте, имеющих нейтральный статус, 23 февраля начнут выступление на этапе Кубка мира в Баку.

«23 февраля на этапе Кубка мира в Баку стартуют квалификационные состязания, в которых примут участие и четыре наших спортсмена. Спустя два года мы получили возможность опять выступать на больших международных стартах. Последний раз это было именно в Баку в середине февраля 2022 года», — цитирует Макарова ТАСС.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой Яну Лебедеву, Анжелу Бладцеву, Кирилла Козлова и Данила Касимова.

Источник: https://tass.ru/sport/20065889
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