Российские прыгуны на батуте приступили к соревнованиям на этапе Кубка мира в Баку

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров рассказал, что четыре российских прыгуна на батуте, имеющих нейтральный статус, 23 февраля начнут выступление на этапе Кубка мира в Баку.

«23 февраля на этапе Кубка мира в Баку стартуют квалификационные состязания, в которых примут участие и четыре наших спортсмена. Спустя два года мы получили возможность опять выступать на больших международных стартах. Последний раз это было именно в Баку в середине февраля 2022 года», — цитирует Макарова ТАСС.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой Яну Лебедеву, Анжелу Бладцеву, Кирилла Козлова и Данила Касимова.