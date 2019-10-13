Сборная США выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019 по спортивной гимнастике в Штутгарте. В активе американской команды 8 медалей, включая 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзу.

Сборная России стала второй, завоевав 9 медалей:

3 золота: мужское командной многоборье, личное многоборье (Никита Нагорный) и опорный прыжок (Никита Нагорный);

3 серебра: женское командное многоборье, личное многоборье (Артур Далалоян) и опорный прыжок (Артур Далалоян);

3 бронзы: личное многоборье (Ангелина Мельникова), вольные упражнения (Ангелина Мельникова), упражнения на перекладине (Артур Далалоян).

Третье место заняла команда Великобритании — 4 медали (2 золота, 1 серебро, 1 бронза).