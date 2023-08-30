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Сегодня, 20:59

Якубов стал первым гимнастом, повторившим элемент Нагорного

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов в квалификации многоборья на Кубке России повторил фирменный элемент олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

Он стал вторым спортсменом, кто смог в вольных упражнениях выполнить тройное сальто назад согнувшись на официальных соревнованиях.

Нагорный выполнил этот элемент на чемпионате Европы 2021 года. В сентябре того же года это сальто получило имя спортсмена. Стоимость элемента составляет 0,9 балла.

Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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