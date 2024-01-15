Перебиносова пропускает тренировочный сбор из-за травмы спины

Cтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка Европы 2018 года в командном первенстве Ульяна Перебиносова пропускает сбор национальной команды из-за травмы спины.

«Определенные проблемы со здоровьем испытывает Перебиносова, у нее что-то с поясничным отделом позвоночника. Она сейчас лечится. Мы надеемся, что к чемпионату России, который пройдет в марте, гимнастка восстановится», — приводит слова Родионенко ТАСС.

С 4 по 20 января сборная России по спортивной гимнастики проводит на базе «Озеро Круглое» первый в 2024 году тренировочный сбор.

22-летняя Перебиносова дважды завоевала серебряный и бронзовые медали Универиады-2019 в итальянском Неаполе. На Кубке России 2023 года она стала третьей в упражнении на брусьях, седьмой — в вольных упражнениях и десятой — в финале личного многоборья.