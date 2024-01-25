Гимнаст Далалоян: «Травма ахилла теперь будет постоянно напоминать о себе»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ахилла, полученной в 2021 году.

«Эта травма теперь будет постоянно напоминать о себе. За ахиллом нужно следить. Ведь когда сухожилие разрывается и потом его сшивают, оно все равно становится жестче, чем на здоровой ноге. И приходится значительно внимательнее относиться к этому, прислушиваться к себе. Если чувствуешь во время тренировки дискомфорт, то нагрузку надо снимать. Лучше лишний раз сходить к врачу и пройти физиотерапию, немного подлечиться. После этого все восстанавливается», — цитирует гимнаста RT.

В апреле 2021 года Далалоян получил разрыв ахиллова сухожилия на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы. Спортсмен сумел восстановиться к Олимпиаде в Токио, где выиграл золото в командном турнире. 27-летний гимнаст также является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Российские гимнасты с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.