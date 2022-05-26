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Сегодня, 12:25

Пасека рассказала, почему она не смогла вернуться в спортивную гимнастику

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская гимнастка Мария Пасека объяснила, почему она не смогла вернуться в спортивную гимнастику. В марте 2020 года гимнастка объявляла о приостановке карьеры.

«Это очень сложно, если бы мне было лет 20-23, то я бы обязательно смогла вернуться, потому что было бы легче, а поскольку мне на тот момент было 25 лет, было немного тяжеловато в том плане, что начинали опять болеть спина, все суставы, голеностопы.

Я даже не могла встать с кровати, потому что все болело при восстановлении после операции спины. Все равно я терпела, ходила в зал, но в какой-то момент поняла, что, наверное, мое время уже прошло и я не готова морально к возвращению, потому что очень устала. Наверное, нужно уже заняться своей жизнью", — приводит слова Пасеки ТАСС.

26-летняя Пасека — трехкратный серебряный призер Олимпиады, также на ее счету одна бронза Игр. Россиянка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/14734773
Мария Пасека
Спортивная гимнастика
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