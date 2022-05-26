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Сегодня, 11:54

Титов сообщил, что гимнаст Куляк подаст апелляцию на дисквалификацию до 7 июня

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Иван Куляк подаст апелляцию на дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о годичной дисквалификации. Срок подачи истекает 7 июня.

«Апелляция обязательно будет подана, срок ее подачи в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики истечет 7 июня», — цитирует Титова ТАСС.

18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14734259?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
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