Нагорный заявил, что чемпионат России стал для него проверкой сил после операции

Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный приехал на чемпионат России в Казань после десяти дней тренировок с целью проверить собственные возможности после недавно проведенной операции на плече.

В субботу Нагорный стал вторым в вольных упражнениях и упражнениях на коне. В среду он выиграл бронзу в командном первенстве.

«Я ехал сюда просто для того, чтобы войти в форму, а в итоге и медали завоевал, — сказал Нагорный ТАСС. — Свою комбинацию в вольных упражнениях я собрал за два дня, но у меня нет права выйти на помост и выступить в полсилы. На коне я сделал полную программу, но не хватило двух десятых до полной сложности. И все комбинации, которые появились, это адаптация к новым правилам».

Гимнаст заметил, что после чемпионата России он намерен пройти дополнительное медицинское обследование, от результатов которого будет зависеть план дальнейших тренировок и выступлений.

«Завтра меня ждут перекладина и опорный прыжок, на перекладине я буду делать новую комбинацию. В среду сделал в квалификации два самых сложных элемента на кольцах, которые существуют. Повторюсь, для меня этот турнир в первую очередь стал проверкой самого себя, могу ли я в таком состоянии выйти на помост и сделать? Смог, значит, можно потихоньку восстанавливать кольца и на Кубке России многоборье делать», — добавил Нагорный.