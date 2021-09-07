Гимнастка Мельникова заявила, что карантин перед встречей с Путиным помешает подготовке к чемпионату мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос, не помешает ли семидневный карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным подготовиться к чемпионату мира.

«Конечно, очень сильно помешает. Неделя без тренировок для девушек — практически полный выход из формы.

Придется за месяц попробовать собрать себя к ЧМ. Не знаю, что из этого получится. Такого опыта еще не было", — написала Мельникова в сторис Instagram.

Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях. А также две бронзы: в многоборье и вольных упражнениях.

мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября.