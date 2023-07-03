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Сегодня, 09:46

Матчевая встреча молодежных команд России и Китая по гимнастике состоится в ноябре в Казани

Алина Савинова
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Старший тренер национальной команды России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что организаторы достигли договоренности о проведении в ноябре в Казани матчевой встречи молодежных сборных России и Китая.

«В ноябре в Казани будет встреча гимнастов России и Китая на уровне молодежных сборных, достигнуты соответствующие договоренности. Планируется, что на соревнованиях выступят и юноши с юниорами, как мальчики, так и девочки. Этот старт очень важен для нас, так как Китай относится к числу ведущих гимнастических стран мира», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Также тренер отметила, что организация матчевой встречи взрослых команд на данный момент находится под вопросом.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение.

Источник: https://tass.ru/sport/18173487
Спортивная гимнастика
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