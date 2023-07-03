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Восстанавливающийся после операции на плече Аблязин присоединится к сборной России 9 июля

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что перенесший в апреле операцию на травмированном плече Денис Аблязин 9 июля приедет на тренировочный сбор национальной команды на «Озеро Круглое».

«9 июля открывается сбор команды на «Озере Круглом», и Денис обязательно приедет туда. Мы ждем всех ведущих гимнастов, потому что идет подготовка к Кубку России, который пройдет в конце августа в Сочи. Никита Нагорный недавно стал папой, и я допускаю, что он приедет на сбор позже», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России, который проходил в Казани. В апреле сообщалось, что он успешно перенес операцию на плече.

30-летний гимнаст является олимпийским чемпионом в командном многоборье (2020), шестикратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира 2014 года в вольных упражнениях и 2019 года в команде, а также многократным чемпионом Европы и России.

Источник: https://tass.ru/sport/18173597
Денис Аблязин
Спортивная гимнастика
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