Немов: «Российские гимнасты — лучшие в мире, но вернуться на международные соревнования им будет очень тяжело»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает российских гимнастов сильнейшими в мире на данный момент.

«Российские гимнасты во главе с Нагорным, Далалояном и Белявским лучшие в мире на данный момент. Они олимпийские чемпионы в команде. В свое время наше поколение было лучшим, сегодня — они», — цитирует Немова Metaratings.ru.

Однако он отметил, что спортсменам из России будет сложно вернуться на международные соревнования.

«Вернуться на международные соревнования им будет очень тяжело. Если эту Олимпиаду мы пропускаем, то на следующую им попасть будет очень сложно, в силу возраста. Но мы сможем развиваться даже в таких условиях. Если нас государство будет поддерживать, мы все сделаем. А оно будет поддерживать, я уверен», — добавил Немов.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение.