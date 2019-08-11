Мария Пасека – об новом элементе Байлз: "Симона – молодец. Просто нет слов!"

Призер Олимпийских игр Мария Пасека прокомментировала новый элемент "двойное сальто назад с тремя винтами", который американка Симона Байлз впервые в женской гимнастике исполнила на чемпионате США.

– Этот элемент, конечно, очень крутой, – сказала Пасека. – Главное, чтобы Байлз теперь стабильно показывала его в соревнованиях. Я тоже в свое время делала и два винта на вольных, и два бланша с двумя винтами. Но видите, не пошло, и вольные – не мой снаряд. Симона – реально молодец, что пошла на этот элемент и не побоялась. На самом деле, нет слов.

– Есть в мире кто-то еще, способный исполнять элементы такого уровня сложности?

– В тренировках их так или иначе все пробуют. Но вставить их в соревновательную программу – это уже серьезный шаг. Кто-то не может справиться с адреналином, страхом, с эмоциями...

– Можно ли сказать, что если Байлз чисто сделает свое убийственное сальто в олимпийской программе – то она гарантированно выиграет Игры в Токио?

– Здесь сложно утверждать так однозначно. Байлз тоже человек, и тоже может ошибаться. Мы все будем выходить и бороться за победу, а там уже – посмотрим... (Наталья Марьянчик)