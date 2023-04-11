Маринов одержал победу на открытом Кубке Белоруссии по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Даниел Маринов победил в многоборье на открытом Кубке Белоруссии по спортивной гимнастике в Минске. Он показал результат 84,000 балла.

Весь пьедестал заняли российские спортсмены. Вторым стал Мухаммаджон Якубов (82,800), третье место занял Кирилл Прокопьев (82,500).

18-летний Маринов второй год выступает на взрослых соревнованиях. На чемпионате России 2023 года он также одержал победу в многоборье.

Открытый Кубок Белоруссии завершится в пятницу, 14 апреля.