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Маринов одержал победу на открытом Кубке Белоруссии по спортивной гимнастике

Мария Гусева
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Российский гимнаст Даниел Маринов победил в многоборье на открытом Кубке Белоруссии по спортивной гимнастике в Минске. Он показал результат 84,000 балла.

Весь пьедестал заняли российские спортсмены. Вторым стал Мухаммаджон Якубов (82,800), третье место занял Кирилл Прокопьев (82,500).

18-летний Маринов второй год выступает на взрослых соревнованиях. На чемпионате России 2023 года он также одержал победу в многоборье.

Открытый Кубок Белоруссии завершится в пятницу, 14 апреля.

Даниел Маринов
Спортивная гимнастика
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