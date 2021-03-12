Листунова стала чемпионкой России по спортивной гимнастике в многоборье

Виктория Листунова заняла первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в многоборье. 15-летняя спортсменка набрала 114,164 балла.

Серебряным призером стала Владислава Уразова (113,664), третья — Ангелина Мельникова (111,262).

ЧР по спортивной гимнастике проходит с 10 по 14 марта в Пензе. Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле (Швейцария).