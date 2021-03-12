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Гимнаст Далалоян прокомментировал серебро на чемпионате России в многоборье

19:24
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Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал второе место на чемпионате России в многоборье в Пензе.

«Ни один снаряд мне не дался легко, везде были какие-то моменты: что в вольных упражнениях, что на коне я тоже допустил ошибку. На элементе перед соскоком соскользнула рука, и дальше по инерции меня скинуло. Ко второму месту я отношусь максимально спокойно. Вчера вечером жена подарила мне вторую дочь, чему я несказанно рад. Это самое большое счастье и радость для меня», — приводит слова Далалояна ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10893477

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