Гимнаст Далалоян прокомментировал серебро на чемпионате России в многоборье

Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал второе место на чемпионате России в многоборье в Пензе.

«Ни один снаряд мне не дался легко, везде были какие-то моменты: что в вольных упражнениях, что на коне я тоже допустил ошибку. На элементе перед соскоком соскользнула рука, и дальше по инерции меня скинуло. Ко второму месту я отношусь максимально спокойно. Вчера вечером жена подарила мне вторую дочь, чему я несказанно рад. Это самое большое счастье и радость для меня», — приводит слова Далалояна ТАСС.