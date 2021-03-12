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Бывшей гимнастке Спиридоновой предложат пройти судейские курсы или стать комментатором

12 марта 2021, 23:19
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Бывшая гимнастка Дарья Спириродонова может пройти судейские курсы или стать комментатором, сообщила старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в интервью ТАСС 12 марта.

«Сейчас мы планируем, что она будет учиться судить, мы ее обязательно хотим к этому привлечь. Она может быть комментатором, потому что она, естественно, хорошо знает гимнастику. Все зависит от нее, что она выберет», — заявила Родионенко.

22-летняя гимнастка объявила о завершении карьеры в феврале этого года. Дарья Спиридонова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10894429

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