Бывшей гимнастке Спиридоновой предложат пройти судейские курсы или стать комментатором

Бывшая гимнастка Дарья Спириродонова может пройти судейские курсы или стать комментатором, сообщила старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в интервью ТАСС 12 марта.

«Сейчас мы планируем, что она будет учиться судить, мы ее обязательно хотим к этому привлечь. Она может быть комментатором, потому что она, естественно, хорошо знает гимнастику. Все зависит от нее, что она выберет», — заявила Родионенко.

22-летняя гимнастка объявила о завершении карьеры в феврале этого года. Дарья Спиридонова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.